Легендарный футболист сделал важное заявление

Легендарный итальянский футболист Даниэле Де Росси объявил о завершении карьеры.

Слова 36-летнего полузащитника приводит Football Italia.

Так, футболист заявил, что его решение не связано с проблемами со здоровьем. По его словам, оно обусловлено его желанием вернуться к семье. Итальянец добавил, что его пытались убедить продолжить выступления, но принятое решение - окончательное.

Последним клубом Де Росси был аргентинский "Бока Хуниорс", за который он провел всего 6 матчей. Ранее он выступал за "Рому", воспитанником которой он является. Всего в составе римского клуба в период с 2002 по 2019 год он сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. В составе сборной Италии в 2006 году он стал чемпионом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Интер" одержал яркую победу и вышел на первое место в чемпионате Италии.