"Интер" одержал яркую победу и вышел на первое место в чемпионате Италии: видеообзор

В матче 18-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на выезде обыграл неаполитанский "Наполи" со счетом 3:1.

Гости удачно начали матч и уже на 14-й минуте открыли счет. Лукаку воспользовался ошибкой Ди Лоренцо, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч влетел в ворота рикошетом от штанги. Вскоре после этого миланцы создали еще несколько опасных моментов, но "Наполи" выручил Мерет. Впрочем, на 33-й минуте именно голкипер "Наполи" подвел команду. Мяч после удара Лукаку от его рук влетел в ворота. В концовке тайма неаполитанцам удалось сократить разрыв в счете. После прострела Кальехона отличился Милик.

В начале второго тайма хозяева попытались отыграться, но их вновь подвела ошибка в обороне. Манолас не смог выбить мяч после прострела с фланга и Мартинес легко разобрался с голкипером. В концовке мог отличиться Инсинье, но его удар со штрафного пришелся в перекладину.

Благодаря победе "Интер" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опережая "Ювентус" по разнице мячей. "Наполи" остался на 8-й позиции.

"Наполи" – "Интер" - 1:3 (1:2)



Голы: Милик (39) - Лукаку (14, 33), Мартинес (62)

"Наполи": Мерет, Хюсай (Лосано, 81), Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Фабиан Руис (Льоренте, 84), Зелиньски, Кальехон, Аллан, Инсинье, Милик.

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Бираги, Гальярдини (Барелла, 56), Весино (Сенси, 73), Кандрева, Брозович, Мартинес, Лукаку.

Предупреждения: Кандрева (29), Барелла (61), Эспозито (71), Сенси (82), Шкриньяр (83).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА