Усик может стать чемпионом мира без боя: как это возможно

Украинский боксер Александр Усик может без боя стать чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает World Boxing News.

По данным источника, это может произойти в том случае, если действующий чемпион WBO британский боксер Энтони Джошуа откажется защищать свой титул. В данный момент Джошуа стоит перед выбором: защищать титул WBO или же чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF). Усик является претендентом на пояс WBO, а на титул чемпиона мира по версии IBF претендует болгарин Кубрат Пулев. Джошуа, скорее всего, выберет бой с Пулевым.

Усик и Джошуа являются клиентами промоутерской компании Matchroom Boxing. Чтобы не отдать один из чемпионских поясов конкурентам, Matchroom Boxing, по всей видимости, отдаст титул чемпиона Усику.

Напомним, что 32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес.

Ранее сообщалось, что Усик может в марте провести бой с британским боксером. С подробностями можно ознакомиться здесь.