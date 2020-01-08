Потенциальный соперник Ломаченко попал в престижный рейтинг

Американец Теофимо Лопес попал в рейтинг лучших боксеров мира в возрасте от 20 до 30 лет по версии ESPN.

22-летний Лопес является чемпионом мира по версии IBF и в этом году может провести объединительный бой с обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко.

Полный рейтинг EPSN выглядит следующим образом:

20 лет - Джозеф Адорно (14 побед - 0 поражений), США

21 год - Дэвин Хэйни (24-0), США.

22 года - Теофимо Лопес (15-0), США.

23 года - Дэвид Бенавидес (22-0), США.

24 года - Эмануэль Наваррете (30-1), Мексика.

25 лет - Джервонта Дэвис (23-0), США.

26 лет - Наоя Иноуэ (19-0), Япония.

27 лет - Хосе Карлос Рамирес (25-0), США.

28 лет - Мигель Берчельт (37-1), Мексика.

29 лет - Сауль Альварес (53-2), Мексика.

30 лет - Энтони Джошуа (23-1), Великобритания.

Ранее сообщалось, что Лопес сделал очередное дерзкое заявление в адрес Ломаченко. С подробностями можно ознакомиться здесь.