Известный футболист угодил на 3,5 года за решетку: детали дела

Бывший футболист сборной Италии Фабрицио Микколи осужден к лишению свободы на срок 3,5 года.

Об этом сообщает Goal.com.

Согласно информации источника, соответствующее решение суда было вынесено еще в октябре 2017 года. Однако бывший футболист подал апелляцию. На днях она была отклонена.

Наказание в виде тюремного заключения Микколи понес за вымогательство. В 2010 году он обратился за помощью к преступной группировке, чтобы ему помогли взыскать долг в размере 12 тысяч евро. В итоге после применения силы и угроз экс-футболист свои деньги вернул.

В бытность игроком Микколи выступал за "Казарано", "Тернану", "Ювентус", "Перуджу", "Фиорентину", "Бенфику", "Палермо", "Лечче", "Биркиркару".

Ранее "Апостроф" сообщал, что на известного футболиста было совершено нападение с применением оружия.