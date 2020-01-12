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Реал - Атлетико: стартовые составы

воскресенье, 12 января 2020, 19:04
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Стали известны стартовые составы мадридских клубом "Реала" и "Атлетико" на финальный матч Суперкубка Испании. Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Начало встречи в 20:00. Смотреть онлайн Реал - Атлетико.

Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Йович.

Запасные: Ареола, Марсело, Милитао, Родригес, Мариано, Винисиус, Родриго.

Атлетико: Облак, Лоди, Триппьер, Фелипе, Хименес, Парти, Эррера, Сауль, Фелиш, Мората, Корреа.

Запасные: Адан, Эрмосо, Арьяс, Савич, Рикельме, Витоло, Льоренте.

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В качестве его ассистентов выступят Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный судья - Гуильермо Куадра Фернандес.

Ранее сообщалось, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" обыграл "Валенсию", "Атлетико" победил "Барселону".

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