Ралли "Дакар" закончилось смертельной трагедией: подробности и фото

12 января во время ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Пауло Гонсалвеш.

Об этом сообщают западные издания. По информации источника, на место трагедии срочно направили вертолет, который спустя 8 минут нашел спортсмена.

По предварительной информации, к моменту прибытия спасателей Гонсалвеш был без сознания, после чего медики констатировали остановку сердца.

Гонщика в кратчайшие сроки доставили в больницу, но все реанимационные мероприятия результата не принесли.

Напомним, что в прошлом году на ралли "Дакар-2019" российский КамАЗ сбил зрителя и поехал дальше.

Как сообщал "Апостроф", российский пилот Сергей Куприянов, который представляет команду "КАМАЗ-мастер", попал в жуткую аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019".