Обидчик Кличко рассказал о необычном способе подготовки к чемпионскому бою

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что он готовится к реваншу с Деонтеем Уайлдером при помощи мастурбации.

Слова Фьюри приводит Mundo Deportivo.

"Я ем 5-6 раз в день и пью восемь литров воды. Возможно, это даст мне преимущество, я намерен попробовать. Также я занимаюсь мастурбацией по семь раз в день. Благодаря этому я поддерживаю уровень тестостерона в организме. Нужно сохранять активность и сохранять уровень тестостерона", - заявил боксер.

Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Впервые они встретились 1 декабря 2018 года, но бой завершился вничью.

34-летний Уалйдер будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). За свою карьеру он провел 43 боя и одержал 42 победы при одной ничьей.

31-летний Фьюри ранее являлся чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В 2015 году он победил легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Ранее сообщалось, что Уайлдер и Фьюри провели дуэль взглядов перед чемпионским боем.