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Макгрегор и "Ковбой" провели дуэль взглядов: видео

четверг, 16 января 2020, 13:20
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В четверг, 16 января, в Лас-Вегасе (США) состоялась дуэль взглядов между ирландским бойцом Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне перед их боем по правилам смешанных единоборств. Смотрите прямую трансляцию боя Макгрегор - Серроне на "Апострофе".

Несмотря на всю скандальность персоны Макгрегора, дуэль взглядов прошла без инцидентов. Бойцы корректно повели себя во время мероприятия и трижды пожали друг другу руки.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суперзвезда боев без правил неожиданно поддержал "Шахтер".

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