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Максимум наказания: в допинговом деле игрока "Динамо" появились новые подробности

четверг, 16 января 2020, 10:54
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В допинговом деле форварда киевского "Динамо" Артема Беседина появились новые подробности.

Об этом сообщает Sport.ua.

Согласно информации источника, 23-летний футболист отказался признавать вину. Предположительно, нападающий запросил вскрытия допинг-пробы "Б".

В то же время "Футбол NEWS" подчеркивает, что игроку может грозить максимальный срок наказания - отстранение от футбола на четыре года.

Напомним, футболисты "Динамо" проходили допинг-тестирование 29 ноября после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы со шведским "Мальме" (3:4). После того, как о положительной пробе Беседина узнали в УЕФА, форвард был отстранен на 30 дней.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" приняли важное решение по нападающему-легионеру.

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