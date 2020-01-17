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В Испании за секс-скандал с известным футболистом задержали российскую модель: фото

пятница, 17 января 2020, 14:55
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Полиция Испании арестовала российскую модель Луизу Кремлеву, которая жаловалась в павоохранительные органы на изнасилование со стороны футболиста "Милана" Тео Эрнандеса.

Из-за ложных показаний девушка может получить реальный тюремный срок. Как пишет местная пресса, суд возбудил против девушки дело за клевету.

Сам скандал получил огласку в июле 2017 года, когда девушка в полиции обвинила тогда еще футболиста "Атлетико" в изнасиловании на вечеринке в Марбелье. По словам российской модели, футболист пытался заняться с ней сексом без согласия на парковке ночного клуба Olivia Valère.

Тогда Кремлева сообщила, что спортсмен избил ее.

Изучив записи с камер видеонаблюдения с парковки, в суде пришли к выводу, что со стороны футболиста не было никакой агрессии.

Напомним, что суд в Великобритании признал виновным Рейнхарда Синагу в 159 случаях сексуального насилия.

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