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В Британии дали пожизненный срок мужчине за 159 изнасилований: фото преступника

понедельник, 06 января 2020, 18:35
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Суд в Великобритании признал виновным Рейнхарда Синагу в 159 случаях сексуального насилия.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

36-летнего аспиранта и гражданина Индонезии приговорили к пожизненному заключению. Судебный процесс над Синагу длился 18 месяцев. С его стороны было совершено 159 изнасилований, а 136 актов были осуществлены против 48 мужчин.

Известно, что Синага заманивал мужчин из клубов города Манчестер в свою квартиру, где предлагал наркотики и пока они были без сознания, насиловал их и снимал это на телефон.

Некоторые пострадавшие не вспомнили того, что происходило, и узнали об изнасиловании только после того, как правоохранители показывали им видео.

В полиции заявили, что есть доказательства по меньшей мере 190 пострадавших от действий Синагу, впрочем пока не удалось установить личность всех пострадавших.

Представитель Королевской прокурорской службы Иен Раштон назвал Синагу "наиболее плодотворным насильником в британской юридической истории".

Как сообщал "Апостроф", в Первомайске Николаевской области 40-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

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