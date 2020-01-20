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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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На Донбасс в окопы: Усик всколыхнул сеть видео с оружием в руках

понедельник, 20 января 2020, 19:50
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Украинский боксер Александр Усик побывал в тире, где попрактиковался в стрельбе по мишеням из пистолета.

Фотографию и видео украинец опубликовал на странице LomUs в Instagram.

"А чем вы занимаетесь в свободное время?" - написал Усик.

Пользователи сети по-разному отнеслись к поступку боксера.

"А боженька одобряет такие вещи в руках?".

"Тоже в стрелялки играем".

"На Донбасс в окопы".

"Прямо техасский рейнджер".

"Он еще и стреляет, нет более опасного парня!".

"Заберите у оленя пистолеты. Он не слышал о том, что палец на спусковом должен быть только во время выстрела? Понторез галимый".

"Саня, тебе надо пулемет)", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что в команде Усика рассматривают два приоритетных варианта для следующего боя.

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