На Донбасс в окопы: Усик всколыхнул сеть видео с оружием в руках

Украинский боксер Александр Усик побывал в тире, где попрактиковался в стрельбе по мишеням из пистолета.
Фотографию и видео украинец опубликовал на странице LomUs в Instagram.
"А чем вы занимаетесь в свободное время?" - написал Усик.
Пользователи сети по-разному отнеслись к поступку боксера.
"А боженька одобряет такие вещи в руках?".
"Тоже в стрелялки играем".
"На Донбасс в окопы".
"Прямо техасский рейнджер".
"Он еще и стреляет, нет более опасного парня!".
"Заберите у оленя пистолеты. Он не слышал о том, что палец на спусковом должен быть только во время выстрела? Понторез галимый".
"Саня, тебе надо пулемет)", - пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что в команде Усика рассматривают два приоритетных варианта для следующего боя.