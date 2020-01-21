Известный российский боец попал под арест из-за пьяной выходки

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был арестован из-за неадекватного поведения в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Кубанские новости".

Инцидент произошел в Анапе, где Емельяненко готовится к бою с Магомедом Исмаиловым на турнире лиги АСА в апреле. Россиянин нарушил общественной порядок на базе отдыха "Спорт". Персонал санатория вызвал полицию, которая поместила бойца под административный арест за мелкое хулиганство на семь суток.

38-летний Емельяненко является родным братом известного российского бойца Федором Емельяненко. Отношения между братьями очень плохие. Не так давно Федор заявил, что Александр является мертвым для него до тех пор, пока он не извинится перед теми, кого изнасиловал, оскорбил, обидел и обманул на деньги.

Ранее сообщалось, что пьяный Александр Емельяненко устроил гонки с полицией.