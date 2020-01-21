Существенная потеря: сборная Украины из-за травмы надолго лишилась ведущего игрока

Форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук из-за травмы вылетел из строя на длительный срок.

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

В середине января 24-летний нападающий получил повреждение ахиллового сухожилия. Изначально предполагалось, что на восстановление игроку понадобится несколько недель. Однако позже стало известно, что игроку понадобится операция, которая в итоге и была сделана. Футболист уже опубликовал в Instagram фото после перенесенного хирургического вмешательства и написал: "Я вернусь".

Instagram Романа Яремчука

Вернется в строй Яремчук примерно через 2-3 месяца. В составе сборной Украины он сыграл 12 матчей и забил 5 мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины открыл неожиданную сторону Шевченко.