Где смотреть мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляц

23 января в словенской Поклюке состоится мужская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской индивидуальной гонки преследования в Поклюке.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего является француз Мартен Фуркад, который набрал 507 очков. Второе место занимает его соотечественник Кантен Фийон Майе (436). На третьей позиции находится еще один француз - Симон Дестье (435). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 195 очков.

Ранее сообщалось, что в Рупольдинге состоялась мужская гонка преследования. С подробностями можно ознакомиться здесь.