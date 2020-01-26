Самая ужасная баскетбольная новость 21 века: в сети отреагировали на трагическую гибель Коби Брайанта

Спортивные болельщики горестно отреагировали на известие о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Трагедия произошла в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса (США).

Вертолет, в котором находился Брайант вместе с тремя спутниками, рухнул на землю. Спасатели, прибывшие к месту катастрофы, подтвердили, что никто из пострадавших не выжил. Жена экс-баскетболиста Ванесса не находилась с ним в вертолете. У Брайанта остались четверо детей.

"Просто шок... других слов нет...".

"Я не верю".

"Да нет же! Не может быть!"

"Хоть бы это был фейк:("

"Жесть, одна из самых выбивающих из седла новостей за последнее время".

"Спи спокойно, чемпион! Как фанат Бостона, скорблю о твоем уходе! Спасибо за все великие битвы, за безумную страсть к совершенству, за дикое желание быть лучшим и делать лучше всех вокруг".

"Не интересуюсь баскетом вообще, но я в эпичном шоке".

"Как так-то? Самая ужасная баскетбольная новость 21 века".

"Вчера он только сидел на матче Лейкерс".

"Скажите, что это сон".

"К сожалению не только TMZ подтверждает, но и все мировые издания! Конечно меня лично сейчас внутри просто разрывает, учитывая, что его рекорд по числу очков вчера побил Леброн Джеймс.... Я просто не представляю, что сейчас творится внутри Леброна и всего Лос-Анджелесского комьюнити. Сегодня в Лос-Анджелесе, да и во всём мире не будет ни болельщиков Лэйкерс, Селтикс, ЦСКА, Хит, Клипперс... Сегодня все обязаны почтить память Коби... Теперь ты вместе с Дэвидом будешь строить реальный Space Jam на небесах".

"Слезы на глазах".

"Взрослый уже. Но слёзы на глазах".

"Как так-то, Кобе?"

"Это реально трагедия".

"Покойся с миром черная мамба".

"Погиб злейший соперник моей любимой команды детства, а ощущение будто кусок души вырвали".

"Смерти звезд обычно не трогают, но Кобе это совсем другое.. герой моего детства.. спи спокойно чемп!" - пишут пользователи.