Самая ужасная баскетбольная новость 21 века: в сети отреагировали на трагическую гибель Коби Брайанта

Спортивные болельщики горестно отреагировали на известие о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
Трагедия произошла в городе Калабасас, недалеко от Лос-Анджелеса (США).
Вертолет, в котором находился Брайант вместе с тремя спутниками, рухнул на землю. Спасатели, прибывшие к месту катастрофы, подтвердили, что никто из пострадавших не выжил. Жена экс-баскетболиста Ванесса не находилась с ним в вертолете. У Брайанта остались четверо детей.
"Просто шок... других слов нет...".
"Я не верю".
"Да нет же! Не может быть!"
"Хоть бы это был фейк:("
"Жесть, одна из самых выбивающих из седла новостей за последнее время".
"Спи спокойно, чемпион! Как фанат Бостона, скорблю о твоем уходе! Спасибо за все великие битвы, за безумную страсть к совершенству, за дикое желание быть лучшим и делать лучше всех вокруг".
"Не интересуюсь баскетом вообще, но я в эпичном шоке".
"Как так-то? Самая ужасная баскетбольная новость 21 века".
"Вчера он только сидел на матче Лейкерс".
"Скажите, что это сон".
"К сожалению не только TMZ подтверждает, но и все мировые издания! Конечно меня лично сейчас внутри просто разрывает, учитывая, что его рекорд по числу очков вчера побил Леброн Джеймс.... Я просто не представляю, что сейчас творится внутри Леброна и всего Лос-Анджелесского комьюнити. Сегодня в Лос-Анджелесе, да и во всём мире не будет ни болельщиков Лэйкерс, Селтикс, ЦСКА, Хит, Клипперс... Сегодня все обязаны почтить память Коби... Теперь ты вместе с Дэвидом будешь строить реальный Space Jam на небесах".
"Слезы на глазах".
"Взрослый уже. Но слёзы на глазах".
"Как так-то, Кобе?"
"Это реально трагедия".
"Покойся с миром черная мамба".
"Погиб злейший соперник моей любимой команды детства, а ощущение будто кусок души вырвали".
"Смерти звезд обычно не трогают, но Кобе это совсем другое.. герой моего детства.. спи спокойно чемп!" - пишут пользователи.