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Какие страны "атаковал" коронавирус из Китая: опубликована карта

понедельник, 27 января 2020, 15:02
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Случаи заражения коронавирусом из Китая обнаружили в отдельных странах Европы, Австралии и Северной Америки, случаев заболевания зафиксировано уже больше 2700.

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты составили инфографику, как коронавирус из Китая распространялся по стране и миру.

Следует отметить, что врачам удалось вылечить от этого вируса более полусотни человек.

В данный момент усилен контроль в аэропортах Китая, Таиланда, Австралии, Японии.

Также были оглашены базовые рекомендации для людей, чтобы избежать заражения новым вирусом из Уханя: избегать контактов с животными; не есть сырое или плохо обработанное мясо; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания; регулярно и тщательно мыть руки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине, в международном аэропорту "Борисполь" начали усиленно проверять пассажиров, которые прилетели из Китая.

Подробнее об опасности коронавируса читайте в материале: Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни.

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