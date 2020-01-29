"Манчестер Сити" прошел "дьяволов" и вышел в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1, но по сумме двух встреч завоевал путевку в финал.

"Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1) - первый матч - 3:1

Гол: Матич (35)

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Отаменди, Жоау Канселу, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Шоу (Мата, 79), Магуайр, Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Матич, Марсьяль, Фред, Линделеф, Гринвуд (Джеймс, 46).

Предупреждения: Матич (51), Родри Эрнандес (57), Отаменди (87), Ван-Биссака (90).

Удаление: Матич (76).