Непобедимый "Ливерпуль" добыл очередную яркую победу в Англии

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде добыл победу над "Вест Хэмом", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Что касается нашего соотечественника, то игру с лидером первенства он пропускал из-за травмы. А вот у "Ливерпуля" главной потерей было отсутствие Садио Мане. Несмотря на это, уже в первом тайме гости вышли вперед: отличился Салах с пенальти.

На старте второго тайма гости быстро счет удвоили, когда после шикарной контратаки забил Окслейд-Чемберлен. Ассистировал британцу все тот же Салах.

"Ливерпуль" добыл 23-ю победу в 24-х турах чемпионата Англии и продолжил уверенное шествие к чемпионскому титулу. На данный момент "красные" набрали 70 очков из 72 возможных и только чудо сможет помешать им стать чемпионами.

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