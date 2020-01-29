Скандальная американская модель в голом виде почтила память Брайанта: фото

Скандально известная Instagram-модель Кинси Волански в своем стиле почтила память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб в результате падения вертолета.

Так, девушка в одном купальнике выбежала на лыжную трассу в австрийском Шладминге, где проходил этапа Кубка мира по горным лыжам.

При этом красавицу не смутила минусовая температура.

В руках Волански держала плакат с надписью "Покойся с миром, Коби" ("RIP Kobe").

Как известно, Волански стала известной на весь мир после того, как в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта предсказали в комедийном мультфильме Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central еще в 2017 году.