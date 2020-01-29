RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

20:26
Перепутал вагон с ванной: в сети появилось забавное видео из метро Киева
20:16
Больничные будут оформлять по-новому: когда и какие изменения ждут украинцев
20:16
В Киеве засветилась пожилая воровка с "богатым" прошлым: фото и видео
20:02
Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно
19:54
В Ливии ликвидировали российского морпеха, воевавшего на Донбассе: фото
19:06
Насколько упал рейтинг Зеленского за время его президентства: опубликованы результаты опроса
19:04
Украину заснежило: в сети делятся сказочными фото
19:04
Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных
18:39
Space X запустила ракету Falcon 9 с новыми спутниками: впечатляющие фото и видео
18:31
Инициатор импорта российской электроэнергии Герус возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли - опрос
18:03
Появилось видео, снятое внутри новой больницы в Китае для зараженных коронавирусом
17:59
Введение платы за популярные телеканалы: появилась меткая фотожаба со "слугами народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальная американская модель в голом виде почтила память Брайанта: фото

среда, 29 января 2020, 19:33
переглянути новину українською

Скандально известная Instagram-модель Кинси Волански в своем стиле почтила память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб в результате падения вертолета.

Так, девушка в одном купальнике выбежала на лыжную трассу в австрийском Шладминге, где проходил этапа Кубка мира по горным лыжам.

При этом красавицу не смутила минусовая температура.

В руках Волански держала плакат с надписью "Покойся с миром, Коби" ("RIP Kobe").

Как известно, Волански стала известной на весь мир после того, как в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта предсказали в комедийном мультфильме Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central еще в 2017 году.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Вест Хэм - Ливерпуль: онлайн трансляция

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Наполи - Ювентус - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: