Гибель Брайанта предсказали в мультфильме еще три года назад: видео

Гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта предсказали в комедийном мультфильме Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central еще в 2017 году.

При этом создатели мультфильма смогли даже угадать то, как именно погибнет пятикратный чемпион НБА.

В восьмом эпизоде мультипликационной ленты вертолет со знаменитым спортсменом терпит крушение, после чего Брайант не может выбраться из-под обломков. В руках у баскетболиста изобразили два Кубка Ларри О'Брайена, которые он не хочет отпускать из рук, чтобы спастись.

В результате - вертолет взорвался, а на месте Брайанта остались пять чемпионских перстней.

Такой шуткой авторы сценария хотели напомнить болельщикам о том, что Коби никогда не славился большим желанием делиться баскетбольным мячом на паркете.

Напомним, что украинские звезды спорта не остались в стороне и тоже отреагировали на трагическую гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.