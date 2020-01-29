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Гибель Брайанта предсказали в мультфильме еще три года назад: видео

среда, 29 января 2020, 14:05
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Гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта предсказали в комедийном мультфильме Legends of Chamberlain Heights от Comedy Central еще в 2017 году.

При этом создатели мультфильма смогли даже угадать то, как именно погибнет пятикратный чемпион НБА.

В восьмом эпизоде мультипликационной ленты вертолет со знаменитым спортсменом терпит крушение, после чего Брайант не может выбраться из-под обломков. В руках у баскетболиста изобразили два Кубка Ларри О'Брайена, которые он не хочет отпускать из рук, чтобы спастись.

В результате - вертолет взорвался, а на месте Брайанта остались пять чемпионских перстней.

Такой шуткой авторы сценария хотели напомнить болельщикам о том, что Коби никогда не славился большим желанием делиться баскетбольным мячом на паркете.

Напомним, что украинские звезды спорта не остались в стороне и тоже отреагировали на трагическую гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

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