Боец смешанных единоборств устроил побоище в тернопольском баре - видео

Ночью 14 января в тернопольском баре "Прекрасный город" боец смешанных единоборств Вадим Остапчук жестко избил одного из посетителей.

Об этом сообщает сайт "Тернополяны".

Согласно информации источника, Остапчук работает в "Прекрасном городе" охранником. Будучи при исполнении своих обязанностей, он избил одного из посетителей, после чего при помощи помощника вынес потерпевшего на улицу и там же оставил.

За фактом избиения было открыто уголовное дело. Адрес проживания Остапчука остается неизвестным, так как в баре он работает неофициально. В самом "Прекрасном городе" со следствием сотрудничать отказываются и заявляют, что никакого избиения у них в заведении не было.

ВИДЕО. ИНЦИДЕНТ В БАРЕ "ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД"

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