Секс чуть дольше длится: пользователи сети отреагировали на яркую победу Макгрегора над Серроне

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся поединок по правилам MMA, в котором ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне.

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Пользователи сети в основном восторженно отреагировали на первую победу Конора после возвращения, но были и такие, кто посетовал на слишком быстрое окончание поединка.

"И ради 40 секунд мы вставили рано утром в воскресенье) Секс чуть дольше длится".

"Все-таки Коннора так не хватало! Красавец, жалко, конечно, Серроне, что не успел ничего показать".

"Мда... Ушел в туалет на минуту, возвращаюсь, ковбой сидит, а Грегор целует его в лоб...".

"Нездоровые фанатики кебаба уже кричат о постановке и все такое. Посмотрите, какие мощные удары сразу начал Конор наносить! Вам бы одного из этих ударов хватало))".

"Ладно я пораньше встал, а люди тысячи баксов за тикет отвалили".

"Заметили у Серроне постановочную кровь из носа после ударов плечом?"

"Очень показательно, не в плане даже шоу, а в плане того, как человек может работать над собой и быть сконцентрирован, было меньше понтов и выпендрежа и максимальная собранность, что дало хороший результат. Молодец Конор".

"Надеюсь, однажды так же вырубит кебаба".

"Дональд классно парировал все удары Конора...своим лицом)".

"Ждать бой 4 часа, чтобы посмотреть 40 секунд. великолепно!".

"Я конечно понимаю Конор хорош и всё такое, но зачем туда вообще выходил Серроне, просто на забой?! Абсолютно пасивный, никакой агрессии, что это было?! Зачем?!".

"У меня будильник звонит ровно минуту, а тут нокаут быстрее", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Макгрегор прокомментировал победу над Серроне.