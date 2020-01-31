"Динамо" избавилось от скандального форварда: фото

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригеш перешел в "Анкарагюджю".

Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в Twitter.

За "Анкарагюджю", который занимает предпоследнее, 17-е место, в чемпионате Турции, 24-летний нападающий будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего года.

Напомним, Родригеш перешел в "Динамо" летом минувшего года из японского клуба "Джубило Ивата". Его трансфер обошелся киевлянам в 2 млн евро. Всего за "бело-синих" он сыграл 12 матчей и забил 2 мяча. В декабре в клубе приняли решение перевести нападающего в дублирующий состав за нарушение им спортивного режима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" приняли важное решение по нападающему-легионеру.