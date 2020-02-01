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Джокович - Тим: онлайн видео трансляция финала Australian Open

суббота, 01 февраля 2020, 15:14
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В воскресенье, 2 февраля, в финале мужского одиночного разряда Australian Open встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляция матча Джокович - Тим.

Ориентировочное время начала финала - 10:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

AUSTRALIAN OPEN

Мужской одиночный разряд, финал

Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) - Доминик ТИМ (Австрия)

32-летний Джокович на данный момент является второй ракеткой мира. В случае победы в финале Открытого чемпионата Австралии он возглавит мировой рейтинг. 26-летний Тим занимает 5-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Это будет одиннадцатый поединок между спортсменами. На данный момент лидерство по личным встречам удерживает Джокович - 6:4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сенсационная американка с российскими корнями выиграла Australian Open.

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