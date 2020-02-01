Защитник "Динамо" перешел в титулованный клуб

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано стал игроком аргентинской "Боки Хуниорс".

Об этом сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины.

За свой новый клуб 30-летний футболист будет выступать на постоянной основе. Финансовые условия трансфера перуанца сторонами не разглашаются, однако Transfermarkt сообщает, что за игрока киевляне получили 1,5 млн евро.

Напомним, Самбрано перешел в "Динамо" ровно год назад на правах свободного агента из казанского "Рубина". С того времени за первую команду бело-синих защитник не сыграл ни одного матча. Он сдавался в аренду в швейцарский "Базель" и выступал за вторую команду киевлян.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" избавилось от скандального форварда.