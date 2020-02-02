17-летний школьник принес "Барселоне" яркую победу в чемпионате Испании

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 2:1.

Матч начался в невысоком темпе, но постепенно каталонский клуб захватил инициативу. Хороший момент отличиться имел Месси, но его удар из пределов штрафной площади отразил голкипер. На 30-й минуте Месси прекрасным пасом вывел 17-летнего Фати один на один и юный форвард реализовал свой момент. Всего через минуту Месси вновь ассистировал Фати, который удвоил преимущество каталонцев. В концовке матча разрыв в счете сократил Рочина.

"Барселона" осталась на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на три очка. Следующий матч клуб проведет 9 февраля на выезде с "Бетисом".

"Барселона" – "Леванте" - 2:1 (2:0)



Голы: Фати (30, 31) - Рочина (90+2)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Фати (Пуч, 87), Месси, Гризманн (Серджи Роберто, 71).

"Леванте": Фернандес, Тоньо, Постиго, Везу, Мирамон, Кампанья, Рочина, Мелеро (Эрнани, 60), Вукчевич (Барди, 80), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60).

Предупреждения: Пике (65), Альба (65).

Ранее сообщалось, что форвард "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд.