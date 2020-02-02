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Джокович с невероятным рекордом стал победителем Australian Open

воскресенье, 02 февраля 2020, 14:46
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В финале Australian Open сербский теннисист Новак Джокович в пяти партиях победил австрийца Доминика Тима и в рекордный восьмой раз стал победителем турнира.

Джокович был близок к поражению, когда после победы в первом сете проиграл две следующие партии. Но в решающий момент серб смог собраться и вырвать победу у неуступчивого австрийца. Матч продлился 4 часа и 3 минуты.

AUSTRALIAN OPEN

Мужской одиночный разряд, финал

Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) - Доминик ТИМ (Австрия) - 3:2 (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4)

Для Джоковича эта победа стала второй подряд и восьмой в сумме на турнире. Больше него Australian Open не выигрывал ни один другой теннисист в истории.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сенсационная американка с российскими корнями выиграла Australian Open.

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