Белоснежная вечеринка: звезда мирового футбола устроил роскошную гулянку в честь дня рождения, фото и видео

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар устроил грандиозную вечеринку в честь своего 28-летия.

Футболист провел праздничное мероприятие заранее, так как его день рождения будет только 5 февраля. Неймар пригласил друзей и партнеров по команде в парижский ночной клуб YoYo, который находится возле Эйфелевой башни.

По условиям игрока, все гости должны были прийти полностью в белом. Среди приглашенных были такие звездные игроки, как Мауро Икарди, Эдинсон Кавани, Мемфис Депай и другие. При этом, приглашения не получили главный тренер ПСЖ Томас Тухель, спортивный директор Леонардо и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Мероприятие состоялось за два дня до следующего матча ПСЖ в чемпионате Франции, чем оказался очень недоволен Тухель. По словам тренера, подобные мероприятия мешают подготовке к матчу.

Ранее сообщалось, что Неймар напился во время празднования Нового года.