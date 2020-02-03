RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

21:33
В студенческом общежитии Днепра обвалился потолок: шокирующее видео
20:50
Убийство пластического хирурга в Киеве: приметы и фото преступника
20:42
Убийство Окуевой: суд принял важное решение по подозреваемому россиянину
20:08
Обстрел на Донбассе: боевики ранили украинского военного
20:00
Когда стричь волосы в феврале 2020 - смотрим в лунный календарь
19:47
Под Киевом задержали "продавцов" наркотиков в соцсети: опубликовано видео
19:35
В Киеве заметили "новый вид" странной парковки: опубликовано фото
19:23
"Высушенная" планета: ученые показали карту Земли без морей и океанов
19:02
Никто не видел маленькую дочь Ольги Фреймут, но теперь она знаменитость с обложки (фото)
18:46
Продать кошку: скандальный нардеп Брагар сделал противоречивое заявление
18:40
В аэропорту "Борисполь" два человека "диагностировали" у себя коронавирус
18:25
Под Киевом молодой парень устроил страшную расправу над семьей: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Белоснежная вечеринка: звезда мирового футбола устроил роскошную гулянку в честь дня рождения, фото и видео

понедельник, 03 февраля 2020, 21:45
переглянути новину українською

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар устроил грандиозную вечеринку в честь своего 28-летия.

Футболист провел праздничное мероприятие заранее, так как его день рождения будет только 5 февраля. Неймар пригласил друзей и партнеров по команде в парижский ночной клуб YoYo, который находится возле Эйфелевой башни.

По условиям игрока, все гости должны были прийти полностью в белом. Среди приглашенных были такие звездные игроки, как Мауро Икарди, Эдинсон Кавани, Мемфис Депай и другие. При этом, приглашения не получили главный тренер ПСЖ Томас Тухель, спортивный директор Леонардо и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Мероприятие состоялось за два дня до следующего матча ПСЖ в чемпионате Франции, чем оказался очень недоволен Тухель. По словам тренера, подобные мероприятия мешают подготовке к матчу.

Ранее сообщалось, что Неймар напился во время празднования Нового года.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: