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"Динамо" объявило о переводе одного из самых дорогих игроков в дубль

понедельник, 03 февраля 2020, 23:12
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Защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в дублирующий состав команды.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Соответствующее решение принято тренерским штабом клуба. С чем оно связано не сообщается. Место венгра в первой команде займет Александр Романчук, который был вызван из дубля.

Кадар перешел в "Динамо" в феврале 2017 года из "Леха". Его трансфер обошелся киевлянам в 2,5 млн евро. Всего в текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах на клубном уровне. Согласно данным ресурса Transfermarkt Кадар является одним из самых дорогих игроков "Динамо". Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро. Больше в киевском клубе стоят только Виктор Цыганков (20 млн евро), Виталий Миколенко (10 млн евро), Беньямин Вербич (6 млн евро) и Сергей Сидорчук (4,5 млн евро).

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" перешел в титулованный клуб.

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