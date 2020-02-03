"Динамо" объявило о переводе одного из самых дорогих игроков в дубль

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в дублирующий состав команды.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Соответствующее решение принято тренерским штабом клуба. С чем оно связано не сообщается. Место венгра в первой команде займет Александр Романчук, который был вызван из дубля.

Кадар перешел в "Динамо" в феврале 2017 года из "Леха". Его трансфер обошелся киевлянам в 2,5 млн евро. Всего в текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах на клубном уровне. Согласно данным ресурса Transfermarkt Кадар является одним из самых дорогих игроков "Динамо". Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро. Больше в киевском клубе стоят только Виктор Цыганков (20 млн евро), Виталий Миколенко (10 млн евро), Беньямин Вербич (6 млн евро) и Сергей Сидорчук (4,5 млн евро).

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" перешел в титулованный клуб.