Сыграет не скоро: появились тревожные подробности травмы Ярмоленко

Украинский форвард английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко вернется на поле после травмы не раньше, чем в марте. Таким образом, он пропустит ключевые матчи своей команды.

Как сообщает британская пресса, сроки восстановления игрока сборной Украины затягиваются.

Как известно, наш соотечественник продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра, которую он получил еще 16 декабря прошлого года.

Таким образом, лидер сборной Украины точно не сыграет в матчах чемпионата Англии против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Саутгемптона".

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что стала известна причина перевода звездного легионера "Динамо" в дубль.