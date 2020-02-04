Названа причина перевода звездного легионера "Динамо" в дубль

Стало известно, почему венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду столичного клуба. Скорее всего, вице-чемпион Украины больше не рассчитывает на его услуги и собирается продать футболиста.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Inside", трансферное окно во многих странах еще открыто, а значит в скором времени Кадар подпишет контракт с новым клубом.

"Перевод Кадара в молодежную команду. Здесь не нужно искать скандал или конфликт. Не забывайте об открытом трансферном окне, и где именно оно еще открыто", - сообщает источник канала.

Напомним, что в Украине трансферное окно закрывается 28 февраля.

29-летний защитник в этом сезоне провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Динамо" перешел в титулованный клуб.