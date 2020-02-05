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"Ливерпуль" добыл сложную победу самым молодым составом в истории

среда, 05 февраля 2020, 10:49
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В матче 4-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" обыграл "Шрусбери" со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд.

В этой встрече "Ливерпуль" по решению главного тренера Юргена Клоппа сыграл самым молодым составом в истории клуба. Средний возраст футболистов, которые вышли на поле, составил 19 лет и 102 дня. Мерсисайдцы добыли победу благодаря автоголу защитника "Шрусбери" Уильямса.

В 1/8 финала Кубка Англии "Ливерпуль" встретится с "Челси". Матч состоится на неделе, которая начнется 2 марта 2020 года.

"Ливерпуль" – "Шрусбери" - 1:0 (0:0)

Гол: Уильямс (75, автогол)

"Ливерпуль": Келлехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон (Бойс, 90), Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар (Харди, 82), Эллиот (Диксон-Боннер, 90).

"Шрусбери": О`Лири, Эбанкс-Лэнделл, Голбурн, Лав, Пьер, Лоран, Эдвардс, Госс (Каммингс, 74), Уильямс, Лэнг (Удо, 57), Уолли (Уокер, 82).

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" обыграл команду Андрея Ярмоленко в чемпионате Англии.

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