Легендарный украинский футболист может получить должность в министерстве

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский в ближайшее время может стать чиновником украинского правительства.

Как сообщает "Апостроф", источник издания "Сегодня" в Офисе президента сообщил, что в ближайшее время в Украине намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта на различные ведомства. Одно из них и должен возглавить один из самых известных украинских футболистов - Шовковский.

По данным источника, разведение должно было уже состояться, но его перенесли из-за подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио.

Ожидается, что Шовковский будет возглавлять новое ведомство под названием Государственное агентство спорта.

В данный момент Шовковский является помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной сборной Украины.

Напомним, что бывший форвард скромного украинского клуба может перейти в "Барселону".