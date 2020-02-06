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Легендарный украинский футболист может получить должность в министерстве

четверг, 06 февраля 2020, 10:40
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Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский в ближайшее время может стать чиновником украинского правительства.

Как сообщает "Апостроф", источник издания "Сегодня" в Офисе президента сообщил, что в ближайшее время в Украине намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта на различные ведомства. Одно из них и должен возглавить один из самых известных украинских футболистов - Шовковский.

По данным источника, разведение должно было уже состояться, но его перенесли из-за подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио.

Ожидается, что Шовковский будет возглавлять новое ведомство под названием Государственное агентство спорта.

В данный момент Шовковский является помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе национальной сборной Украины.

Напомним, что бывший форвард скромного украинского клуба может перейти в "Барселону".

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