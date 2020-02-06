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Молодая российская гимнастка-чемпионка пыталась совершить суицид

четверг, 06 февраля 2020, 12:00
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Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы россиянка Александра Солдатова попала в больницу после того, как пыталась совершить самоубийство.

О ситуации с 21-летней спортсменкой сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источников, девушку госпитализировали в одну из больниц Москвы. На левой руке у нее были глубокие порезы.

"В столичную больницу доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", - отмечает источник канала в полиции.

Представители спортсменки пока ситуацию не комментировали.

Напомним, что российский боксер Георгий Кушиташвили был арестован в Москве при попытке забрать наркотики.

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