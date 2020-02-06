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Российская гимнастка, которая пыталась совершить суицид, сделала неожиданное заявление

четверг, 06 февраля 2020, 17:10
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Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла информацию о том, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.

Слова Солдатовой приводятся в видео, которое опубликовала ее тренер Анна Дьяченко в Instagram.

"В прессе пишут полный ужас, полную неправду. У меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, что можно было такое написать без малейших доказательств. Утром я готовила завтрак и порезалась, такое бывает, у всех бывает. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я заехала в больницу и предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом конец всей истории, со мной все в порядке", – сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Солдатова была доставлена в больницу с телесными повреждениями. Также у девушки диагностирована булимия.

Солдатова является многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что в Черновцах пенсионер покончил с собой в школе.

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