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Украинская красавица-борчиха выиграла престижные соревнования в Париже

суббота, 08 февраля 2020, 21:35
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Украинка Дарья Билодид выиграла соревнования Grand Slam по дзюдо, которые с 8 по 9 февраля проходят в Париже (Франция).

Наша соотечественница, выступавшая в весовой категории до 48 кг, в финале победила представительницу Японии Вакану Кога. Украинка продлила свою победную серию до 18 поединков.

19-летняя Билодид является двукратной чемпионкой мира 2018 и 2019 годов и чемпионкой Европы 2017 и 2019 годов. Также в активе киевлянки множество других, менее значимых, наград. В 2018 году Дарья в возрасте 17 лет стала самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитая украинская красотка-борчиха выиграла золото на престижном турнире.

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