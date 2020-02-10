Шедевральная игра Месси принесла "Барселоне" тяжелую победу в Испании: видеообзор

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Бетис" со счетом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

Хозяева быстро открыли счет, уже на шестой минуте в ворота "Барселоны" был назначен пенальти, который реализовал Каналес. Каталонский клуб отыгрался всего через несколько минут. Месси прекрасным пасом вывел де Йонга один на один и голландец поразил ворота с близкого расстояния. В середине тайма "Бетис" вновь вышел вперед, отличился Фекир, который нанес бильярдный удар в дальний угол. "Барселона" отыгралась перед свистком на перерыв. Месси навесил со штрафного и Бускетс пробил точно.

Во втором тайме победу "Барселоне" принес защитник Лангле, который отличился после передачи Месси. Таким образом, аргентинец записал на свой счет хет-трик ассистента.

"Барселона" осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующего "Реала" на три очка. Следующий матч каталонцы проведут 15 февраля на своем поле с "Хетафе".

"Бетис" – "Барселона" - 2:3 (2:2)



Голы: Каналес (6, с пенальти), Фекир (26) - де Йонг (9), Бускетс (45+2), Лангле (72)

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Родригес (Тельо, 86), Аленья, Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 70), Фекир, Иглесиас (Морон, 62).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Умтити, Лангле, Фирпо (Альба, 57), Бускетс, Роберто, де Йонг, Видаль (Артур, 57), Месси, Гризманн (Ракитич, 89).

Предупреждения: Лангле (5), Роберто (29), Видаль (32), Эмерсон (36), Манди (45), Бускетс (57), Родригес (72), Фекир (76).

Удаления: Фекир (76), Лангле (79).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграв в сумасшедшей концовке.