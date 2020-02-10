RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

09:31
Есть подозрение: источники раскрыл интересные детали о спорах в ОПУ вокруг поставки воды в Крым
08:56
Вылетел на встречку: под Киевом водитель устроил жуткое ДТП, фото и видео
08:50
Лучшие наряды красной дорожки Оскара-2020: фото самых стильных знаменитостей
08:35
Момент смертельного столкновения катеров в Таиланде попал на видео
08:28
Выбили зубы за дебош: во Львове на борту самолета жестко "наказали" пьяного пассажира, видео
07:59
Тайные тюрьмы и расстрелы: экс-пленник ДНР раскрыл жуткие детали о зверствах боевиков
07:26
Детей спасти не удалось: на популярном курорте столкнулись катера, много раненых, фото
07:17
В Минобороны анонсировали "сюрприз" с военными билетами для украинцев: что изменится
07:05
Готовим дома сырный суп по-французски: простой рецепт и варианты приготовления
07:00
Как детям на оккупированном Донбассе "промывают мозги": опубликованы грустные фото
06:44
Число погибших приближается к тысяче: страшные данные о жертвах коронавируса в Китае
06:30
На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шедевральная игра Месси принесла "Барселоне" тяжелую победу в Испании: видеообзор

понедельник, 10 февраля 2020, 09:03
переглянути новину українською

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Бетис" со счетом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

Хозяева быстро открыли счет, уже на шестой минуте в ворота "Барселоны" был назначен пенальти, который реализовал Каналес. Каталонский клуб отыгрался всего через несколько минут. Месси прекрасным пасом вывел де Йонга один на один и голландец поразил ворота с близкого расстояния. В середине тайма "Бетис" вновь вышел вперед, отличился Фекир, который нанес бильярдный удар в дальний угол. "Барселона" отыгралась перед свистком на перерыв. Месси навесил со штрафного и Бускетс пробил точно.

Во втором тайме победу "Барселоне" принес защитник Лангле, который отличился после передачи Месси. Таким образом, аргентинец записал на свой счет хет-трик ассистента.

"Барселона" осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от лидирующего "Реала" на три очка. Следующий матч каталонцы проведут 15 февраля на своем поле с "Хетафе".

"Бетис" – "Барселона" - 2:3 (2:2)

Голы: Каналес (6, с пенальти), Фекир (26) - де Йонг (9), Бускетс (45+2), Лангле (72)

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Родригес (Тельо, 86), Аленья, Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 70), Фекир, Иглесиас (Морон, 62).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Умтити, Лангле, Фирпо (Альба, 57), Бускетс, Роберто, де Йонг, Видаль (Артур, 57), Месси, Гризманн (Ракитич, 89).

Предупреждения: Лангле (5), Роберто (29), Видаль (32), Эмерсон (36), Манди (45), Бускетс (57), Родригес (72), Фекир (76).

Удаления: Фекир (76), Лангле (79).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграв в сумасшедшей концовке.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Интер - Милан - 4:2 Хроника матча, видео голов

Бавария - РБ Лейпциг - 0:0 Хроника матча

Далакян - Перес Хроника чемпионского боя

Атлетик - Барселона - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: