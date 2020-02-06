Вслед за "Реалом": "Барселона" в сумасшедшем матче вылетела из Кубка Испании, видео

В матче 1/4 финала Кубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетику" и прекратила борьбу за трофей.

В начале встречи счет мог открыть Фати, но его удар с близкого расстояния пришелся в защитника. В середине тайма могли отличиться хозяева, но Дани Гарсия после ошибки тер Штегена пробил мимо ворот. В конце тайма обстановка на поле накалилась. Желтую карточку за грубый фол получил Месси. Также предупреждения за споры с судьей получили Альба и главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен.

На 70-й минуте счет обязан был открывать Гризманн, но француз из выгоднейшей позиции пробил во вратаря. В концовке забивать мог Месси, но его удар с близкого расстояния отразил Симон. Развязка наступила в компенсированное время. Уильямс после подачи с фланга точно пробил головой и вывел свою команду в полуфинал, где "Атлетик" сыграет с "Реалом Сосьедад", который победил "Реал".

"Атлетик" – "Барселона" - 1:0 (0:0)



Гол: Уильямс, 90+3

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.

Предупреждения: Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что "Барселона" проиграла "Валенсии" в чемпионате Испании.