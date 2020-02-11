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"Шахтер" серьезно наказал Тайсона за желание покинуть клуб

вторник, 11 февраля 2020, 18:25
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Донецкий "Шахтер" лишил капитанской повязки бразильского полузащитника Тайсона, который хочет сменить клуб.

Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин в эфире телеканала "Футбол".

"На данный момент капитаном "Шахтера" является Андрей Пятов. А дальше будет видно", - сказал руководитель "горняков".

Ранее сообщалось, что интерес к Тайсону проявляли "Рома" и "Милан", но итальянские клубы не смогли договориться по его трансферу. Сам футболист заявил, что он не будет продлевать с клубом контракт, который действует до лета 2021 года.

31-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с января 2013 года. В нынешнем сезоне бразильский хавбек провел за украинский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Динамо" понесло наказание за оскорбления болельщиков в адрес Тайсона.

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