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Оказались первыми с конца: сети впечатлила история про "эвакуацию" украинцев из Китая

среда, 12 февраля 2020, 13:09
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В сети рассказали, почему украинские граждане еще остаются в Ухане, который является эпицентром смертельного коронавируса.

Об этом сообщает украинка, которая сейчас находится в китайском Ухане, Ирина Чуйко на своей Facebook-странице.

По ее словам, эвакуация украинцев из Китая должна была производится еще две недели назад. Граждан других стран уже забрали на родину в первой неделе февраля. Украинцам же приходится находится в изоляции.

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля", - написала Чуйко.

Она отметила, что подготовка к эвакуации проходила, но к ее финалу так и не дошло.

"Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолет. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ", - отметила украинка.

Она описала, как граждане нашей страны расстроились, когда им сообщили, что обещая эвакуация 11 февраля не состоится.

"А утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами - нет", - отметила Чуйко.

Пользователи сети также прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу официальное название: он будет называться Covid-19.

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