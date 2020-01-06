Российский телеканал запутал болельщиков, показав повтор финала чемпионата мира по хоккею: фото

5 января в Чехии прошел финал молодежного чемпионата мира, в котором Канада победила Россию со счетом 4:3. При этом на российском телеканале "Матч ТВ" показали не прямую трансляцию, а запись финала 2011 года, в котором россияне обыграли канадцев со счетом 5:3.

Повтор финала девятилетней давности ввел в заблуждение российских болельщиков, которые принялись праздновать успех.

Болельщиков не смутил даже тот факт, что в 2011 году шайбами отмечались уже опытные хоккеисты Панарин и Тарасенко, которые сейчас никак не могли играть в составе молодежной сборной.

Прямая же трансляция матча шла по другому телеканалу, а "Матч ТВ" показал повтор, так как не имел прав на прямое включение.

В сетях начали активно поздравлять своих хоккеистов с победой, хотя на самом деле они уступили.

Напомним, что сборная Украины завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею среди спортсменов в возрасте до 20 лет.