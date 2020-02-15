Россия лишена золота Олимпиады из-за допинг-скандала

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. По этой причине у известного российского спортсмена отобрали золотую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи

Как пишет ТАСС, дисквалификации подлежат все результаты Устюгова, которые были показаны в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14.

Имеется ввиду лишение всех медалей, очков и призов.

Кроме того, было принято решение аннулировать результат Устюгова на Олимпиаде 2014 года. Тогда биатлонист завоевал золотую медаль в эстафете.

Напомним, что французский биатлонист Мартен Фуркад жестко ответил олимпийской чемпионке из России Анфисе Резцовой, которая намекнула, что тот добивается своих успехов в спорте не без помощи допинга.