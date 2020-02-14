Впала в старческий маразм: легенда биатлона жестко раскритиковал чемпионку из России

Французский биатлонист Мартен Фуркад жестко ответил олимпийской чемпионке из России Анфисе Резцовой, которая намекнула, что тот добивается своих успехов в спорте не без помощи допинга.

Ответ на это заявление 11-кратный чемпион мира и 5-кратный олимпийский чемпион опубликовал в Twitter.

"Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло", - написал Фуркад. А уже после первой гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце в интервью российским журналистам француз заявил, что обсудит со своим адвокатом возможность подачи искового заявления в суд на Резцову.

Напомним, Фуркад не раз критически отзывался о российских биатлонистах, которые попадались на употреблении допинга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная биатлонистка снялась обнаженной ради животных.