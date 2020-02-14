RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

12:40
Новоиспеченным родителям в Украине готовят приятный сюрприз: что нужно знать
12:32
Водителей-хамов в Украине начали ловить "на живца": появились интересные видео
12:29
Давно мечтала: Ольга Фреймут рассказала о подарке мужа ко Дню святого Валентина Lime
12:18
День Святого Валентина: самые популярные мифы о празднике и их разоблачение
12:10
Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденную дочь, которую скрывали от публики Lime
11:54
Маша Ефросинина показала, как муж поздравил ее с Днем влюбленных - кажется, ведущая ждала большего Lime
11:54
Назревает серьезное столкновение: Россия сцепилась с Турцией в Сирии, есть потери
11:29
За какие медуслуги украинцы должны будут платить из своего кармана: перечень
11:16
Не устану признаваться: Петр Порошенко в День влюбленных нежно обратился к супруге Lime
11:11
Скандал с оскорблением ветерана АТО в маршрутке Днепра получил "горячее" продолжение, фото
11:09
Гулять можно будет спокойно, но: синоптик заинтриговала прогнозом на выходные
11:05
Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Впала в старческий маразм: легенда биатлона жестко раскритиковал чемпионку из России

пятница, 14 февраля 2020, 11:54
переглянути новину українською

Французский биатлонист Мартен Фуркад жестко ответил олимпийской чемпионке из России Анфисе Резцовой, которая намекнула, что тот добивается своих успехов в спорте не без помощи допинга.

Ответ на это заявление 11-кратный чемпион мира и 5-кратный олимпийский чемпион опубликовал в Twitter.

"Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло", - написал Фуркад. А уже после первой гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце в интервью российским журналистам француз заявил, что обсудит со своим адвокатом возможность подачи искового заявления в суд на Резцову.

Напомним, Фуркад не раз критически отзывался о российских биатлонистах, которые попадались на употреблении допинга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная биатлонистка снялась обнаженной ради животных.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Милан - Ювентус - 1:1 Хроника матча

Интер - Наполи - 0:1 Хроника матча, видео гола

Динамо Киев - Динамо Загреб - 3:4 Хроника матча

Неделя до возвращения Лиги чемпионов: чего ждать от матчей 1/8 финала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: