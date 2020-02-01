RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

10:26
Джамала предупредила поклонников об аферистах, продающих билеты на несуществующий концерт
09:57
В "Слуге народа" сделали скандальное признание по торговле с Крымом: видео
07:45
Печем дома ароматные бельгийские вафли: пошаговый рецепт и советы
01:00
Великобритания вышла из Евросоюза: что будет дальше

31 января

23:30
Украинская схема: всплыли новые подробности скандала с импичментом Трампа
20:51
Весело и под звуки волынки: появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента
19:40
В США сделали важное заявление по Крыму
19:32
Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами
18:16
Бюджет Украины недополучит миллиарды: нардеп Холодов критически оценил работу главы таможни Нефедова
18:10
Мне становится все тяжелее: молодая невеста Виктора Павлика пожаловалась на реакцию людей в ее адрес
17:37
Билли Айлиш попросила фанатов перестать копировать ее в общественных местах: фото подражателей
17:22
В сети появился фрагмент письма принцессы Дианы сыновьям за год до ее смерти
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вандалы испортили стену памяти Брайанта и его дочери: фото

суббота, 01 февраля 2020, 09:33
переглянути новину українською

Неизвестные вандалы изуродовали стену памяти погибшей легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны, которую создали в Остине. Злоумышленники написали на мурале слово "насильник".

Скорее всего, вандалы имели ввиду случай, который произошел 17 лет назад. Тогда в отношении звездного баскетболиста выдвинули обвинение в сексуальном насилии по отношению к 19-летней работнице отеля в Колорадо. Спустя некоторое время все обвинения с Брайанта были сняты.

Художники, которые создали стену плача Брайанта и его дочери, пообещали восстановить свою работу в кратчайшие сроки.

Напомним, что 26 января вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе. Вместе с ним на борту находились восемь человек, среди которых его 13-летняя дочь Джанна. Все погибли.

Ранее сообщалось, что известная модель в полуголом виде почтила память Брайанта.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетико: онлайн трансляция

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: