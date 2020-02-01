Вандалы испортили стену памяти Брайанта и его дочери: фото

Неизвестные вандалы изуродовали стену памяти погибшей легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны, которую создали в Остине. Злоумышленники написали на мурале слово "насильник".

Скорее всего, вандалы имели ввиду случай, который произошел 17 лет назад. Тогда в отношении звездного баскетболиста выдвинули обвинение в сексуальном насилии по отношению к 19-летней работнице отеля в Колорадо. Спустя некоторое время все обвинения с Брайанта были сняты.

Художники, которые создали стену плача Брайанта и его дочери, пообещали восстановить свою работу в кратчайшие сроки.

Напомним, что 26 января вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе. Вместе с ним на борту находились восемь человек, среди которых его 13-летняя дочь Джанна. Все погибли.

Ранее сообщалось, что известная модель в полуголом виде почтила память Брайанта.