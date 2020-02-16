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Аталанта - Валенсия: прогноз букмекеров на матч 19 февраля

воскресенье, 16 февраля 2020, 17:32
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют итальянская "Аталанта" и испанская "Валенсия". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Онлайн-трансляция матча Аталанта - Валенсия будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка итальянский клуб. На победу "Аталанты" предлагается коэффициент 1,75. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 4,20.

"Аталанта" заняла второе место в группе С. Итальянцы встречались с "Манчестер Сити" (1:1, 1:5), "Шахтером" (1:2, 3:0) и загребским "Динамо" (0:4, 2:0). "Валенсия" финишировала на первой позиции в группе Н. "Летучие мыши" играли с "Челси" (1:0, 2:2), "Аяксом" (0:3, 1:0) и "Лиллем" (4:1, 1:1).

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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