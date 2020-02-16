Атлетико - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и английский "Ливерпуль". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Начало встречи - в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка английский клуб. На победу "Ливерпуля" дается коэффициент 2,26. На успех испанского клуба можно поставить с котировкой 3,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Ответный матч команды сыграют 11 марта.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" стал первым в группе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Атлетико" занял второе место в квартете с итальянским "Ювентусом", немецким "Байером" и российским "Локомотивом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" с большим трудом обыграл слабейшую команду чемпионата Англии.