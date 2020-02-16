Делаю это часто: "Цыганский король" рассказал о необычном способе подготовки к чемпионскому бою

Британский боксер Тайсон Фьюри продолжает удивлять рассказами о способах подготовки к чемпионскому бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Слова спортсмена, который также известен как "Цыганский король", приводит The Sun.

"Я уверен в своем подбородке, потому что я часто делаю куннилингус, чтобы укрепить челюсть. Так что да, я хорошо подготовил ее к бою", - сказал Фьюри.

Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Впервые они встретились 1 декабря 2018 года, но бой завершился вничью.

34-летний Уалйдер будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). За свою карьеру он провел 43 боя и одержал 42 победы при одной ничьей.

31-летний Фьюри ранее являлся чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В 2015 году он победил легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Ранее Фьюри рассказал о другом необычном способе подготовки к бою с Уайлдером.