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"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Челси" в центральном матче чемпионата Англии

понедельник, 17 февраля 2020, 23:55
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В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Челси" со счетом 2:0.

Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Харри Магуайра.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" остался на четвертой позиции.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (0:1)

Голы: Марсьяль (45), Магуайр (66)

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс (Перейра, 80), Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Байи.

Ранее сообщалось, что "Челси" потерял очки с "Арсеналом" в матче чемпионата Англии.

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